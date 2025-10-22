Росконгресс и ШОС подписали меморандум о совместном развитии выставочной индустрии

Фонд Росконгресс и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие конгрессно-выставочной деятельности. Церемония подписания прошла в штаб-квартире ШОС.

Советник президента России Антон Кобяков отметил, что этот меморандум укрепляет партнёрство между организациями и позволит Фонду Росконгресс стать ключевым инструментом для реализации потенциала Секретариата ШОС, способствуя развитию международных коммуникационных платформ и межгосударственного сотрудничества.

Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев, в свою очередь, подчеркнул важность конгрессно-выставочной деятельности для укрепления торгово-экономических и гуманитарных связей в рамках организации.

«В целях развития данного направления в 2022 году утверждена Концепция выставочно-ярмарочной деятельности в области сельского хозяйства ШОС. В этом году принято положение об организации конгрессно-выставочных мероприятий под эгидой Совещания министров промышленности государств-членов ШОС», — отметил он.

Александр Стуглев, возглавляющий правление Фонда «Росконгресс», подчеркнул, что данный меморандум открывает новые горизонты для сотрудничества в рамках ШОС, выводя его на качественно иной уровень. Он выразил уверенность в потенциале совместной реализации многочисленных значимых и взаимовыгодных проектов.

