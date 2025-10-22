Россия увеличила количество супермобильных и тихих танков

Вооружённые силы России активно наращивают парк танков Т-80, которые получили признание за свою исключительную мобильность. В публикации западного издания MWM отмечается, что, несмотря на снижение числа этих танков в начале 2010-х, в последние годы они вновь приобрели популярность.

До этого военные предпочитали танки на базе Т-72 с более экономичными дизельными двигателями. Однако, как показывает практика, именно Т-80 с газотурбинными двигателями стали актуальными для боевых действий высокой интенсивности.

Одной из главных причин этого стало преимущество в мобильности Т-80, которое позволяет технике быстрее маневрировать в бою. Эти танки способны развивать высокую скорость и издают меньше шума. Модернизированные версии Т-80, такие как Т-80БВМ, оснащены новыми двигателями ГТД-1250 мощностью 1250 л.с., что делает их ещё более мощными и манёвренными.

Ранее Life.ru рассказал о зависти Запада из-за российских танков. При этом, даже если критикуемый Европой танк Т-14 не будет принят на вооружение, он представляет собой важный технологический задел для разработки боевых машин следующего поколения.