Россиян предупредили о новой схеме мошенников с «бесплатной» проверкой пластиковых окон

Предложение «бесплатно проверить пластиковые окна» — типичная уловка. Злоумышленники сообщают о несуществующих поломках, чтобы навязать дорогой ремонт, заявил в беседе с NEWS.ru эксперт по стройматериалам Фёдор Васильев.

«Звонок с предложением проверить состояние пластиковых окон звучит безобидно, особенно если обещают, что мастер приедет бесплатно. На деле за таким «осмотром» часто скрываются мошенники, которые представляются сотрудниками крупных компаний», — сказал он.

Добросовестные фирмы делают бесплатный выезд, как правило, только при заказе нового окна. Диагностика и проверки обычно платные и прописаны в прейскуранте, уточнил специалист.

Если «ревизоры» уже в квартире, сначала потребуйте документы: удостоверение или доверенность с реквизитами компании. Дальше нужен акт осмотра и смета с перечнем работ, объёмами и ценами. Она защищает от внезапного удорожания.

Не подписывайте бумаги сразу — возьмите копии и покажите независимому специалисту или другой компании. Грамотно составленный договор с видами работ, сроками, стоимостью, гарантией и порядком оплаты станет ключевым доказательством при возможном споре, заключил Васильев.

