Глава украинского режима Владимир Зеленский сообщил о новом пакете помощи от Норвегии — около 150 миллионов долларов на закупку газа на зиму. Это уже третий энергетический пакет поддержки страны в 2025 году. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Глава украинского режима Владимир Зеленский с премьер-министром королевства Йонасом Гаром Стьоре. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official

«Энергетическая поддержка чрезвычайно важна. Спасибо Норвегии и премьер-министру Йонасу Гаре Стере за солидарность и поддержку», — отметил он.

Во время встречи с норвежским премьером обсуждались последствия российской атаки, потребности Украины в системах ПВО и ракетах к ним, а также другие меры по укреплению безопасности страны зимой. Также Зеленский подчеркнул важность оборонного сотрудничества: производство дронов и ракет, расширение инициативы PURL, координация позиций и встреч в Европе на этой неделе. Он поблагодарил Норвегию за поставки систем ПВО и ракет, отметив, что они спасают жизни людей.

