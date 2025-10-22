Сектор Газа
22 октября, 12:20

Тот, кто их любит, может и платить: Володин ополчился на устрицы

Устрицы не являются продуктом массового потребления, поэтому их стоит обложить обычным налогом, а не льготным, как другие рыбопродукты. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

«Скорее всего, все согласятся с налогообложением не льготным этого продукта», — отметил Володин.

Устрицы, как и другие рыбопродукты, облагаются льготным налогом, хотя массово не потребляются. Володин добавил, что те, кто любит этих морских гадов, смогут платить за них соответствующую цену.

Ранее российские пищевые объединения и торговые сети обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отменить дополнительные платежи за внедрение системы маркировки «Честный знак». Инициатива вызвала резонанс в бизнес-сообществе, а представители отрасли охарактеризовали предложенный сбор как «налог на налог». Они надеются, что для социально значимых продуктов с низкой стоимостью пошлину сделают нулевой, а для дорогой продукции — высокой.

Милена Скрипальщикова
