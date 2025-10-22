Сектор Газа
22 октября, 12:08

«Таскают для пиара»: В Крыму сравнили санкции ЕС против России с дохлой крысой на верёвочке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryzhkov Oleksandr

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что антироссийские санкции Евросоюза неэффективны и используются лишь для создания видимости активности. Его слова приводит РИА «Новости».

«Санкции — это единственное, что они научились делать: использовать их как объединяющий фактор, как декларацию «Мы вместе». Это уже как пресловутая дохлая крыса, которую они таскают за собой на верёвочке для пиара», — сказал Константинов.

Он отметил, что в ЕС сложилась практика регулярного принятия новых санкционных пакетов без предварительного детального обсуждения. По мнению Константинова, это свидетельствует о наличии заранее подготовленных планов по дальнейшему расширению рестрикций, что может привести к абсурдным мерам, вплоть до введения ограничений на европейский корм для домашних животных.
Фицо готов поддержать новые санкции ЕС против России, но есть условия
Ранее сообщалось, что Венгрия не планирует блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России. Министр иностранных дел Петер Сийярто отметил, что Будапешт добился удаления из пакета мер, противоречащих его интересам.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Демьянова
