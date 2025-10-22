Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что антироссийские санкции Евросоюза неэффективны и используются лишь для создания видимости активности. Его слова приводит РИА «Новости».

«Санкции — это единственное, что они научились делать: использовать их как объединяющий фактор, как декларацию «Мы вместе». Это уже как пресловутая дохлая крыса, которую они таскают за собой на верёвочке для пиара», — сказал Константинов.

Он отметил, что в ЕС сложилась практика регулярного принятия новых санкционных пакетов без предварительного детального обсуждения. По мнению Константинова, это свидетельствует о наличии заранее подготовленных планов по дальнейшему расширению рестрикций, что может привести к абсурдным мерам, вплоть до введения ограничений на европейский корм для домашних животных.

Ранее сообщалось, что Венгрия не планирует блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России. Министр иностранных дел Петер Сийярто отметил, что Будапешт добился удаления из пакета мер, противоречащих его интересам.