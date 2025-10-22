Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 15:02

Фигурантам дела о хищении 368 млн рублей у Минобороны РФ вынесли приговор

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Tadevosyan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Tadevosyan

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговоры фигурантам дела о многомиллионных хищениях средств Минобороны РФ, связанных с проектом строительства подводных лодок на АО «Адмиралтейские верфи». Группа преступников похитила средства, выделенные на разработку трехмерной модели корпуса и оборудования для подводных лодок по проекту 636. Об этом пишет объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Гражданский иск Минобороны РФ был частично удовлетворён: с одного из обвиняемых Глеба Емельченкова взыскано 332 млн рублей, а с других фигурантов — 345 млн рублей. Суд назначил Емельченкову 2 года и 5 месяцев в исправительной колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей. Другому фигуранту Владимиру Байкову назначили 2 года в колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей.

Следствие установило, что обвиняемые, среди которых акционеры и руководители компании «НовИТ ПРО» и «Адмиралтейские верфи», с мая 2012 года по январь 2018 года похитили не менее 368 миллионов рублей из бюджета по государственному оборонному заказу, создав организованную преступную группу для реализации этой схемы.

Генерал Кузнецов в письме Путину из СИЗО предложил изъять у него всё ценное
Генерал Кузнецов в письме Путину из СИЗО предложил изъять у него всё ценное

Ранее Следственный комитет России завёл уголовное дело о хищении более 500 млн рублей у Минобороны по госконтракту. Предполагается, что в 2023 году ответственные лица организовали поставку материалов, не соответствующих условиям госконтракта.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Коррупция
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar