Фигурантам дела о хищении 368 млн рублей у Минобороны РФ вынесли приговор

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговоры фигурантам дела о многомиллионных хищениях средств Минобороны РФ, связанных с проектом строительства подводных лодок на АО «Адмиралтейские верфи». Группа преступников похитила средства, выделенные на разработку трехмерной модели корпуса и оборудования для подводных лодок по проекту 636. Об этом пишет объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Гражданский иск Минобороны РФ был частично удовлетворён: с одного из обвиняемых Глеба Емельченкова взыскано 332 млн рублей, а с других фигурантов — 345 млн рублей. Суд назначил Емельченкову 2 года и 5 месяцев в исправительной колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей. Другому фигуранту Владимиру Байкову назначили 2 года в колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей.

Следствие установило, что обвиняемые, среди которых акционеры и руководители компании «НовИТ ПРО» и «Адмиралтейские верфи», с мая 2012 года по январь 2018 года похитили не менее 368 миллионов рублей из бюджета по государственному оборонному заказу, создав организованную преступную группу для реализации этой схемы.

Ранее Следственный комитет России завёл уголовное дело о хищении более 500 млн рублей у Минобороны по госконтракту. Предполагается, что в 2023 году ответственные лица организовали поставку материалов, не соответствующих условиям госконтракта.