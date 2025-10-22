В столице возле ТЦ «Крылатский» обнаружен похожий на гранату предмет
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Возле торгового центра «Крылатский» на западе Москвы обнаружен предмет, похожий на гранату. На место выехали сапёры. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах столицы.
«В непосредственной близости от торгового центра «Крылатский» на Осеннем бульваре обнаружен предмет, похожий на гранату», — говорится в сообщении.
Опасная зона оцеплена. На место происшествия ожидается прибытие сапёров для проверки и обезвреживания находки.
Ранее на Камчатке военнослужащий устроил стрельбу и бросил гранату в сослуживцев, в результате чего два человека погибли на месте, а ещё один получил тяжёлые ранения. Конфликт произошёл на пункте временной дислокации, и подозреваемый действовал «по надуманным основаниям».
