В столице возле ТЦ «Крылатский» обнаружен похожий на гранату предмет

Возле торгового центра «Крылатский» на западе Москвы обнаружен предмет, похожий на гранату. На место выехали сапёры. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах столицы.

«В непосредственной близости от торгового центра «Крылатский» на Осеннем бульваре обнаружен предмет, похожий на гранату», — говорится в сообщении.

Опасная зона оцеплена. На место происшествия ожидается прибытие сапёров для проверки и обезвреживания находки.

