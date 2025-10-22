Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 12:30

В столице возле ТЦ «Крылатский» обнаружен похожий на гранату предмет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Возле торгового центра «Крылатский» на западе Москвы обнаружен предмет, похожий на гранату. На место выехали сапёры. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах столицы.

«В непосредственной близости от торгового центра «Крылатский» на Осеннем бульваре обнаружен предмет, похожий на гранату», — говорится в сообщении.

Опасная зона оцеплена. На место происшествия ожидается прибытие сапёров для проверки и обезвреживания находки.

В Запорожье мужчина подорвал приятельницу гранатой во время ссоры
В Запорожье мужчина подорвал приятельницу гранатой во время ссоры

Ранее на Камчатке военнослужащий устроил стрельбу и бросил гранату в сослуживцев, в результате чего два человека погибли на месте, а ещё один получил тяжёлые ранения. Конфликт произошёл на пункте временной дислокации, и подозреваемый действовал «по надуманным основаниям».

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar