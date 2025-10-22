В Дагестане отважный местный житель сбил беспилотник ВСУ из винтовки и спас людей

В Дагестане зафиксирован уникальный случай борьбы с украинским дроном, который продемонстрировал местный житель. Кадры, на которых мужчина сбивает движущийся беспилотник Вооружённых сил Украины из винтовки, были опубликованы телеграм-каналом «Дагестан сейчас».

Местный житель уничтожил вражеский беспилотник. Видео © Telegram / Дагестан сейчас

«В Махачкале житель сбил украинский беспилотник из автомата, чтобы не допустить разрушения домов и гибели людей», — говорится в публикации.

На видеозаписи видно, как мужчина производит несколько точных выстрелов, после которых беспилотный аппарат изменяет траекторию полёта и падает на поле.

Напомним, что сегодня, 22 октября, Министерство обороны России заявило о перехвате тринадцати украинских беспилотников. По информации ведомства, наиболее интенсивные попытки прорыва были отмечены над Дагестаном, где силами ПВО было уничтожено 8 дронов.