Великобритания вывела из-под санкций две «дочки» «Роснефти» в Германии

Великобритания сделала исключение из своих санкционных мер против России — из-под ограничений выведены две германские дочерние компании «Роснефти»: Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing. Соответствующая генеральная лицензия опубликована Управлением по осуществлению финансовых санкций (OFSI).

Согласно документу, послабление будет действовать до 22 октября 2027 года. Обе компании ранее были переведены под внешнее управление немецких властей после начала специальной военной операции, однако юридически остаются связанными с «Роснефтью».

Решение Лондона последовало спустя неделю после того, как Великобритания расширила санкции против российского топливно-энергетического сектора, включив в них «Роснефть» и «Лукойл».

В российском посольстве в Лондоне тогда заявили, что такие шаги «грозят дестабилизировать международные энергетические рынки» и подчеркнули, что санкции против крупных поставщиков энергоносителей «противоречат интересам самих европейцев».

После 2022 года немецкие активы «Роснефти» перешли под контроль Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur), которое управляет ими «в интересах энергетической безопасности страны».

Речь идёт о ключевых предприятиях, обеспечивающих до 12% мощностей нефтепереработки в ФРГ, включая доли в крупнейших НПЗ — PCK Schwedt, MiRo Karlsruhe и Bayernoil. Россия не признаёт это решение и считает его де-факто экспроприацией.