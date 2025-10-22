Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 12:35

Захарова пошутила о крокодилах на Олимпиаде в Австралии

Обложка © Валерий Шарифулин/ТАСС

Обложка © Валерий Шарифулин/ТАСС

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подготовку к летним Олимпийским играм 2032 года, которые пройдут в Австралии.

«После парижской Сены рептилиями спортсменов не запугать», — сказала Захарова РИА «Новости», намекая на экологические скандалы вокруг реки Сены, где летом 2024-го проходили соревнования по плаванию и триатлону. Тогда состояние воды вызывало множество жалоб и опасений.

Власти австралийского штата Квинсленд утвердили реку Фицрой в качестве места проведения олимпийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Этот водоём известен обитающей в нём популяцией пресноводных крокодилов, что сразу вызвало оживлённые споры.

В Австралии назвали «самую глупую вещь в мире», которой наказали Россию
В Австралии назвали «самую глупую вещь в мире», которой наказали Россию

Тем не менее независимый орган по координации Игр (GIICA) после технической экспертизы признал реку полностью соответствующей международным стандартам. В отчёте подчеркнуто, что все риски для спортсменов будут устранены, а контроль над популяцией рептилий возьмут на себя власти штата.

Премьер-министр Квинсленда Дэвид Крисафулли заявил, что безопасность участников — приоритет номер один: «Мы предпримем все меры, чтобы исключить любые угрозы».

Депутат федерального парламента Мэтт Канаван также подтвердил, что никаких препятствий для проведения соревнований не осталось: Фицрой получил окончательный «зелёный свет».

Дрался с акулами, сидел в психушке и открещивался от людей: Безумная жизнь «русcкого Тарзана» в джунглях
Дрался с акулами, сидел в психушке и открещивался от людей: Безумная жизнь «русcкого Тарзана» в джунглях

Река уже используется для университетских регат и тренировок сборной Австралии по гребле, а окончательное решение теперь за Международной федерацией гребного спорта (World Rowing).

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Австралия
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar