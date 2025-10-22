Захарова пошутила о крокодилах на Олимпиаде в Австралии
Обложка © Валерий Шарифулин/ТАСС
Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подготовку к летним Олимпийским играм 2032 года, которые пройдут в Австралии.
«После парижской Сены рептилиями спортсменов не запугать», — сказала Захарова РИА «Новости», намекая на экологические скандалы вокруг реки Сены, где летом 2024-го проходили соревнования по плаванию и триатлону. Тогда состояние воды вызывало множество жалоб и опасений.
Власти австралийского штата Квинсленд утвердили реку Фицрой в качестве места проведения олимпийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Этот водоём известен обитающей в нём популяцией пресноводных крокодилов, что сразу вызвало оживлённые споры.
Тем не менее независимый орган по координации Игр (GIICA) после технической экспертизы признал реку полностью соответствующей международным стандартам. В отчёте подчеркнуто, что все риски для спортсменов будут устранены, а контроль над популяцией рептилий возьмут на себя власти штата.
Премьер-министр Квинсленда Дэвид Крисафулли заявил, что безопасность участников — приоритет номер один: «Мы предпримем все меры, чтобы исключить любые угрозы».
Депутат федерального парламента Мэтт Канаван также подтвердил, что никаких препятствий для проведения соревнований не осталось: Фицрой получил окончательный «зелёный свет».
Река уже используется для университетских регат и тренировок сборной Австралии по гребле, а окончательное решение теперь за Международной федерацией гребного спорта (World Rowing).
