Ниинистё раскрыл детали разговора с Путиным о вступлении Финляндии в НАТО

Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё раскрыл детали исторического телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого сообщил о решении Хельсинки вступить в НАТО. Об этом говорится в мемуарах экс-лидера Финляндии «Все пути к безопасности», фрагменты которых публикует телерадиокомпания Yle.

«Мы всегда говорили откровенно, и я думаю, что об этом тоже нужно было говорить откровенно. Поэтому я сказал, что Финляндия теперь вступает в НАТО», — пишет Ниинистё.

По его словам, российский президент отреагировал на это известие удивительно спокойно, лишь заметив, что финский лидер совершает ошибку. В книге приводится характерный эпизод дискуссии, в котором Путин вернулся к теме суверенитета, выразив надежду, что Финляндия сохранит от него хоть что-то, поскольку американцы возьмут военное командование. Ниинистё ответил, что и впредь будет сам назначать своих генералов, на что российский лидер ответил «Ага».

Ниинистё также сообщает, что за месяц до начала специальной военной операции на Украине экс-президент США Джо Байден в ходе беседы намекал на возможность вступления Финляндии в НАТО как на рычаг давления на российского лидера.

Напомним, что телефонный разговор, посвящённый вопросу вступления Финляндии в Североатлантический альянс, состоялся между лидерами двух стран 14 мая 2022 года. Ниинистё подчеркнул, что инициировал звонок для откровенного обсуждения ситуации, поскольку Финляндия не намерена была «тихо исчезать за углом».

Ранее президент России Владимир Путин высказал опасения относительно возможного размещения ядерного оружия НАТО в Финляндии без согласия. Он отметил, что расширение границы с альянсом после вступления Финляндии в него, в отличие от прежнего отсутствия российских войск в регионе, вынуждает Россию принимать ответные меры. Лидер РФ также выразил сомнения в надёжности заверений Финляндии о недопущении размещения такого вооружения.