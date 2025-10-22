Россиянам назвали «формулу высокой пенсии»

Размер будущей пенсии зависит не только от длительности карьеры, но и от того, в какой сфере и на каких условиях человек работал. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с РИА «ФедералПресс» пояснил, какие факторы ведут к высокой пенсии.

«Прежде всего, считаю важным отметить, что страховая пенсия по старости определяется по формуле: фиксированная выплата к страховой пенсии по старости + число индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) * стоимость одного ИПК. В настоящее время фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8907,7 рублей, стоимость одного ИПК – 145,69 рублей», — указал эксперт.

По его словам, более высокие зарплаты получают высококвалифицированные специалисты, готовые к изменениям и освоению современных технологий. Поэтому важно иметь официальное трудоустройство и развиваться в профессии — это повышает доход и будущие пенсионные баллы.

Дополнительно ИПК начисляются за социально значимые периоды. Например, за уход за детьми: за первого — 1,8 ИПК в год, за второго — 3,6, за третьего и четвёртого — по 5,4 в год ухода.

Ряд профессий дает право на досрочную страховую пенсию. В частности:

Женщины с 50 лет: при стаже 20 лет и 15 лет работы трактористом-машинистом, машинистом строительных, дорожных, погрузочно-разгрузочных машин, либо при 20 годах работы в текстильной промышленности на особо интенсивных и тяжёлых работах. Мужчины с 55 лет и женщины с 50 лет (со стажем 25 и 20 лет) при работе: на тяжёлых работах (12,5 и 10 лет), на лесозаготовках и лесосплаве (12,5 и 10 лет), докерами-механизаторами в портах (20 и 15 лет), в учреждениях исполнения наказаний на работах с осужденными (15 и 10 лет).

Ранее в Совфеде напомнили, что работать над формированием будущей пенсии в нашей стране можно уже с 14 лет. Школьники могут устраиваться на оплачиваемую работу в таком возрасте и начать копить пенсионные баллы до наступления 18-летия.