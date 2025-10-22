Сектор Газа
22 октября, 13:54

В 75 лет ушла из жизни второй режиссёр «Мосфильма» Наталья Овчинникова

Обложка © VK / Союз кинематографистов РФ

В возрасте 75 лет скончалась Наталья Овчинникова, второй режиссёр «Мосфильма», член Союза кинематографистов России. О её смерти сообщило руководство Союза кинематографистов России.

«На 76-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, второго режиссёра Овчинниковой Натальи Михайловны. Приносим соболезнования её родным и близким», — говорится в сообщении.

Наталья Овчинникова родилась 26 августа 1950 года, окончила киноведческий факультет ВГИКа. С 1970 года работала на «Мосфильме» — сначала помощником, затем ассистентом, а позже вторым режиссёром. Овчинникова сотрудничала с выдающимися режиссёрами, среди которых Василий Ордынский, Эльдар Рязанов, Ролан Быков, Михаил Швейцер, Владимир Меньшов, Светлана Дружинина, Игорь Гостев, Александр Майоров, Александр Аравин и Михаил Туманишвили.

Умер оскароносный режиссёр Роберт Редфорд
Ранее стало известно о скоропостижной смерти режиссёра и актёра Василия Пектеева в Республике Марий Эл. Ему был 71 год. Пектеев окончил режиссёрский факультет Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, а затем вернулся в Марийский театр им. М. Шкетана, где прошёл путь от режиссёра до художественного руководителя. Его постановки получали гран-при на нескольких фестивалях.

