National Geographic представил 25 лучших для посещения мест на 2026 год

Самыми интересными для посещения в наступающем году были выбраны 25 мировых направлений. Данный список был сформирован журналом National Geographic.

Среди отобранных локаций оказались черноморское побережье Турции, древняя столица Хорезма в Узбекистане и легендарное американское шоссе 66. В перечень также вошли Страна Басков, Пекин, канадский Квебек и вся территория Южной Кореи. Составители подчеркнули, что критерии для включения в список могут быть самыми разными, начиная от уникальных природных объектов и заканчивая значительными культурными событиями. Например, на карибском острове Доминика начнёт работу первый в мире заповедник для кашалотов, где можно будет не только наблюдать за китами с лодок, но и плавать рядом с ними в открытом океане.

Значительные изменения ожидают английский портовый город Кингстон-апон-Халл, чья морская история насчитывает восемь столетий. В наступающем году там откроются два музея на борту исторических судов — траулера Arctic Corsair и плавучего маяка Spurn. Почти столетний национальный парк Акагера в Руанде расширит туристическую инфраструктуру за счёт пяти новых маршрутов для сафари, а в Южной Корее появится пешеходный маршрут протяжённостью почти 850 километров, пересекающий всю страну.

Черноморское побережье Турции было охарактеризовано как менее популярное среди туристов направление по сравнению с другими курортными регионами страны. Эксперты отметили, что по своей природной красоте и богатству культурного наследия оно не уступает средиземноморскому и эгейскому побережьям. Осенью 2026 года путешествие в Хиву станет более доступным благодаря запуску высокоскоростного поезда из Ташкента, который сократит время в пути вдвое, а также открытию первого международного пятизвёздочного отеля.

Ранее сообщалось, что среди россиян стал набирать популярность генеалогический туризм. Он позволяет узнать историю семьи и множество деталей из жизни предков. Маршруты включают встречи с краеведами, квесты, посещение музеев и реконструкций ремёсел.