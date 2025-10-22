В Пицунде стартовала программа для медиаспециалистов «Новые медиа Абхазии»

В Пицунде дан старт образовательному проекту «Новые медиа Абхазии», который призван кардинально преобразить информационное пространство республики. Конкурс собрал впечатляющее количество заявок – более 530 талантливых медиаспециалистов мечтают развивать современную журналистику.

Тщательный экспертный отбор выявил 53 самых перспективных участников: медиаменеджеров, блогеров, корреспондентов, редакторов и ведущих, которые станут новым поколением информационных лидеров Абхазии. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба особо подчеркнул историческую миссию проекта: сохранить уникальные журналистские традиции и одновременно интегрировать современные информационные технологии.

«Сегодня формируется новое поколение людей, которые призваны служить журналистике. В абхазской журналистике свои славные и прекрасные традиции. С сохранением этих традиций мы должны развивать нашу медиасферу, применяя современные информационные технологии», — сказал Бадра Гунба.

Образовательная программа амбициозна по своим масштабам и целям. Участников ждут 4 интенсивных модуля общей продолжительностью 12 дней, которые пройдут как на территории Абхазии, так и в России. Ключевой фокус – развитие туристического бренда республики и создание мультиформатного контента: документальных фильмов, подкастов, веб-сериалов и современных лендингов.

Проект объединил ведущих российских медиаэкспертов: генерального директора АНО «Диалог» Владимира Табака, заместителя гендиректора «Первого канала» Андрея Писарева, директора Института медиа ВШЭ Эрнеста Мацкявичуса. Среди экспертов также Алексей Гореславский, Алексей Комиссаров и главный редактор Mash Евгений Новиков.

Организаторы ставят амбициозную цель – не просто обучить специалистов, а сформировать мощное, консолидированное медиасообщество. К завершению программы планируется запустить не менее 10 инновационных медиапроектов, которые получат экспертную и ресурсную поддержку.

Партнерами выступили Администрация Президента Абхазии, АНО «Диалог», Президентская платформа «Россия – страна возможностей» и Мастерская управления «Сенеж» – что гарантирует высочайшее качество образовательной программы.

