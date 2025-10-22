Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

22 октября, 13:48

В Госдуме высказались о возможности полной блокировки WhatsApp и Telegram в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emre Akkoyun

Тотальный запрет на использование Telegram и WhatsApp в России не планируется. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его заверению, введённые ограничения носят временный характер и служат интересам защиты граждан от преступных действий.

«Сейчас не ведётся никаких разговоров о полной блокировке этих мессенджеров на территории России. Я считаю, что полный запрет и в будущем вряд ли произойдёт. Миллионы наших граждан пользуются ими в личных целях, для служебных переписок. То, что звонки через мессенджеры ограничили, это делают многие страны, в том числе Объединённые Арабские Эмираты», — пояснил парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Свинцов уточнил, что практика приостановки деятельности мессенджеров применяется в ряде стран до тех пор, пока их владельцы не наладят сотрудничество с государственными органами и правоохранительными структурами. По заявлению депутата, ограничения, действующие в южных регионах России, представляют собой временную меру, обусловленную необходимостью противодействия мошенническим схемам.

Напомним, ранее в РКН объяснили сбои в работе указанных выше платформ на юге России. Специалисты частично ограничивают работу WhatsApp и Telegram в рамках противодействия преступности.

Дарья Нарыкова
