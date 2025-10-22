В Госдуме поддержали введение ЕГЭ по истории для школьников-гуманитариев

Добавление истории в список ЕГЭ для поступающих на социально-гуманитарные направления улучшит соответствие вступительных экзаменов содержанию образовательных программ высшего образования. Об этом «Постньюс» заявил первый зампред комитета Госдумы по науке Александр Мажуга, комментируя проект Минобрнауки.

Он пояснил, что новый подход позволит вузам разрабатывать профильные вступительные испытания, а абитуриентам – формировать индивидуальную комбинацию предметов, соответствующую выбранной специальности. По мнению Мажуги, это приведёт к повышению уровня начальной подготовки и сокращению разрыва между школьным и университетским образованием.

Согласно проекту приказа Минобрнауки, история может стать обязательной для поступления на такие специальности, как «Таможенное дело», «Юриспруденция», «Реклама и связи с общественностью», «Издательское дело», «Социология», «Конфликтология», «Сервис» и другие.

Как ранее сообщал Life.ru, для абитуриентов-гуманитариев захотели ввести обязательный ЕГЭ по истории. С соответствующей инициативой выступило Минобрнауки. В министерстве пояснили, что в случае принятия новых правил они будут действовать до 1 сентября 2029 года.