Российские банки начали повышать ставки по отдельным вкладам

Ряд крупных российских банков повысил процентные ставки по отдельным видам вкладов, что противоречит общей тенденции снижения доходности депозитов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные финансового рынка и мнение экспертов.

Согласно анализу, основной причиной повышения ставок стали внутренние потребности кредитных организаций. Более высокая доходность вкладов помогает финансовым институтам решать операционные задачи, включая привлечение капитала для финансирования масштабных инвестиционных программ и расширения кредитного портфеля.

Эксперты также указывают на сезонный характер происходящих изменений. Осенний рост деловой активности традиционно обостряет конкуренцию между банками за ликвидность, одновременно регулятор усиливает контроль за соблюдением нормативов, что важно для устойчивости финансовой системы.

Специалисты рекомендуют вкладчикам в первую очередь рассматривать краткосрочные депозиты — до нескольких месяцев. Такой подход позволяет зафиксировать повышенную доходность перед потенциальным следующим снижением ставок. При размещении средств также советуют диверсифицировать вложения, в том числе за счёт долгосрочных инвестиционных программ, предлагаемых крупными финансовыми институтами.

