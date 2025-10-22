Российский бизнесмен Гуцериев выиграл в суде ЕС дело об отмене санкций против него

Европейский суд отменил санкции ЕС, введённые в 2024 году против российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Это следует из решения суда.

«Суд постановил отменить в отношении Михаила Гуцериева решение от 26 февраля 2024 года», — говорится в документе.

Сложность заключается в том, что после первоначального решения о санкциях Совет ЕС дважды принимал новые, идентичные решения о продлении ограничений. Следовательно, постановление суда, вероятно, не приведет к немедленной отмене санкций в отношении бизнесмена.

Ранее сообщалось, что Венгрия не планирует блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России. Министр иностранных дел Петер Сийярто отметил, что Будапешт добился удаления из пакета мер, противоречащих его интересам.