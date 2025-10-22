Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 13:50

Российский бизнесмен Гуцериев выиграл в суде ЕС дело об отмене санкций против него

Михаил Гуцериев. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Михаил Гуцериев. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Европейский суд отменил санкции ЕС, введённые в 2024 году против российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Это следует из решения суда.

«Суд постановил отменить в отношении Михаила Гуцериева решение от 26 февраля 2024 года», — говорится в документе.

Сложность заключается в том, что после первоначального решения о санкциях Совет ЕС дважды принимал новые, идентичные решения о продлении ограничений. Следовательно, постановление суда, вероятно, не приведет к немедленной отмене санкций в отношении бизнесмена.

Великобритания вывела из-под санкций две «дочки» «Роснефти» в Германии
Великобритания вывела из-под санкций две «дочки» «Роснефти» в Германии

Ранее сообщалось, что Венгрия не планирует блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России. Министр иностранных дел Петер Сийярто отметил, что Будапешт добился удаления из пакета мер, противоречащих его интересам.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar