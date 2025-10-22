Суд Москвы арестовал недвижимость Блиновской, переданную родственникам

На всю недвижимость, которую блогер Елена Блиновская передала своим родственникам, арбитражный суд в Москве наложил арест. Финансовый управляющий Мария Ознобихина требует вернуть имущество в конкурсную массу для расчётов с кредиторами. Об этом говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Заявления оспаривания нескольких десятков сделок были поданы Ознобихиной ещё в апреле, ходатайства о принятии обеспечительных мер, включая арест имущества и запрет Росреестру регистрировать сделки, поступили в суд только недавно. Суд полностью удовлетворил ходатайства, мотивируя это необходимостью предупреждения ущерба кредиторам и должнику. Рассмотрение самих заявлений о признании сделок недействительными назначено на ноябрь.

Финансовый управляющий считает притворными сделки по купле-продаже, долевому участию и уступке прав, в результате которых брат, мать и отец Блиновской, а также её дети, стали владельцами десятков объектов недвижимости в Москве, Химках и Ярославле. Ознобихина требует прекратить права собственности родственников и вернуть имущество Блиновской для включения в конкурсную массу, а также обязать их перечислить денежные средства со своих счетов в банки.

Ранее стало известно, что с бывшей компании Алексея Блиновского — «Аквакультура» — требуют вернуть почти 45 миллионов рублей для погашения части долгов его жены. Бизнес был связан с супружескими схемами управления активами. В самой компании подтвердили наличие займа, отметив, что остальная информация относится к коммерческой тайне, при этом долг Блиновской остаётся значительным и превышает 900 миллионов рублей.