Сбившим дрон ВСУ из винтовки в Дагестане оказался замглавы села Новокули
Один из украинских БПЛА, атаковавших Дагестан, сбил замглавы села Новокули Рамазан Магомедов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Один из дронов ВСУ, атаковавших Дагестан, сбил замглавы села Новокули. Видео © Telegram / Mash Gor
Магомедов сумел уничтожить один из дронов, используя последний патрон из своей охотничьей винтовки «Сайга». Он прибыл на место, услышав звуки стрельбы, и увидел, что сельчане пытаются защитить свои дома от БПЛА. Его выстрел оказался успешным: дрон упал в поле, не повредив ни одного объекта, в том числе и небольшой местный магазин, в направлении которого он летел. Взрывное устройство беспилотника было впоследствии обезврежено специалистами-сапёрами.
Ранее сообщалось, что ВСУ совершили налёт на Дагестан. Целью дронов было предприятие в Махачкале, оно не повреждено. Пострадавших нет.
Обложка © Telegram / Дагестан сейчас