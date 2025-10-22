Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 октября, 14:01

Сбившим дрон ВСУ из винтовки в Дагестане оказался замглавы села Новокули

Один из украинских БПЛА, атаковавших Дагестан, сбил замглавы села Новокули Рамазан Магомедов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Один из дронов ВСУ, атаковавших Дагестан, сбил замглавы села Новокули. Видео © Telegram / Mash Gor

Магомедов сумел уничтожить один из дронов, используя последний патрон из своей охотничьей винтовки «Сайга». Он прибыл на место, услышав звуки стрельбы, и увидел, что сельчане пытаются защитить свои дома от БПЛА. Его выстрел оказался успешным: дрон упал в поле, не повредив ни одного объекта, в том числе и небольшой местный магазин, в направлении которого он летел. Взрывное устройство беспилотника было впоследствии обезврежено специалистами-сапёрами.

Ранее сообщалось, что ВСУ совершили налёт на Дагестан. Целью дронов было предприятие в Махачкале, оно не повреждено. Пострадавших нет.

Обложка © Telegram / Дагестан сейчас

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
