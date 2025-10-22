Сбившим дрон ВСУ из винтовки в Дагестане оказался замглавы села Новокули

Магомедов сумел уничтожить один из дронов, используя последний патрон из своей охотничьей винтовки «Сайга». Он прибыл на место, услышав звуки стрельбы, и увидел, что сельчане пытаются защитить свои дома от БПЛА. Его выстрел оказался успешным: дрон упал в поле, не повредив ни одного объекта, в том числе и небольшой местный магазин, в направлении которого он летел. Взрывное устройство беспилотника было впоследствии обезврежено специалистами-сапёрами.