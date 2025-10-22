Объявлена программа Международного фестиваля театральных искусств для Старой Руссы

Объявлена программа XXIX Международного фестиваля театральных искусств имени Ф. М. Достоевского, который состоится в Старой Руссе. По информации организаторов мероприятия, зрителей ждет открытие фестиваля спектаклем «Двойник» Новгородского академического театра драмы, поставленным Иваном Судаковым по одноимённой повести писателя. Также в программе – постановка «Кроткая» Саратовского театра драмы имени Слонова (режиссёр Ирина Керученко).

Театральное объединение «Архив» представит спектакль «86 мартобря» Оксаны Погребняк, лауреата прошлогоднего конкурса «Перспектива». Постановка предлагает современное прочтение истории о гоголевском «маленьком человеке» Поприщине, ищущем свое место в хаотичном и абсурдном мире. Спектакль будет показан дважды в Великом Новгороде и Старой Руссе.

В этом году фестиваль расширяет свою географию, добавляя новую площадку – клуб «Сердце». Здесь состоится показ спектакля РАМТа «Остров Сахалин» режиссёра Олега Долина. Мастерски переработав документальные зарисовки Чехова, Долин создал трогательное и глубокое размышление о сострадании.

Фестиваль завершится в Старой Руссе 4 ноября концертом «Сияй в веках, Великая Победа!», приуроченным к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Актёры Новгородского театра драмы имени Достоевского исполнят стихи и песни военных лет.

«Наш фестиваль раскрывает классику с разных сторон – и в традиционном прочтении, и в смелых, экспериментальных постановках. Такие спектакли всегда находят своего зрителя – потому что искренность и смелость притягивают. Особое место занимает семейная программа. Приобщать детей к театру нужно с самых ранних лет, чтобы в них с детства рождалась любовь к искусству — та, что останется с ними на всю жизнь», — отметил генеральный продюсер Международного фестиваля театральных искусств имени Ф.М. Достоевского Максим Королёв.

Ранее сообщалось, что на XXIX Международном фестивале театральных искусств Ф.М. Достоевского, 1 и 2 ноября, в рамках программы «Перспектива» будут представлены эскизы будущих спектаклей от независимых театральных команд. Жюри экспертов выберет наиболее перспективный проект, автор которого получит финансовую поддержку в размере 1 миллиона рублей.