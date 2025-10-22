Поклонская рассказала о странном убийстве на Украине, где был замешан один из братьев Кличко

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала об одном из странных дел, связанных с гибелью молодого парня, произошедшее на территории элитного клуба в Киевской области Украины. Она поделилась этими воспоминаниями со своими подписчиками в телеграм-канале.

«Такой же осенний октябрь, только 2013 год, и город Киев, где я – старший прокурор отдела Генеральной прокуратуры Украины, страны, стоящей на пороге развала. О чём, конечно же, мы ещё не знали; мы просто выполняли свою работу», — написала она.

Поклонская вела дело о смерти в закрытом клубе Senator Beach Club под Киевом. По её словам, заведение принадлежало депутату Артуру Палатному и братьям Кличко, являясь местом отдыха политической элиты того времени. Экс-прокурор отметила, что первоначальная версия о несчастном случае вызывала серьёзные сомнения.

Особые подозрения у Поклонской вызвало отсутствие в материалах дела установленной причины смерти и вещественных доказательств. Она обратила внимание на то, что тело очень быстро похоронили, а одежду уничтожили, что могло быть попыткой скрыть улики. В связи с этим ею как процессуальным руководителем было принято решение о проведении дополнительных следственных действий.

Она распорядилась провести обыски в клубе, допросить судмедэксперта и свидетелей, а также назначить эксгумацию тела. При выполнении работы Поклонская столкнулась с серьёзными препятствиями, но благодаря поддержке руководства удалось выполнить все запланированные действия. Довести дело до конца не представилось возможным. На Украине начался Майдан. Основные фигуранты дела, включая одного из братьев Кличко, пришли к власти, а сама Поклонская вернулась в Крым, где возглавила прокуратуру полуострова.

