22 октября, 14:24

Путин присвоил актёру Жигалкину звание заслуженного артиста России

Александр Жигалкин. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Президент России Владимир Путин наградил актёра и режиссёра Александра Жигалкина почётным званием «Заслуженный артист РФ». Соответствующий указ опубликован на официальном правовом портале.

В документе отмечается, что звание присвоено Жигалкину Александру Александровичу, который также является директором-распорядителем фонда «Центральный Дом Актера имени А. А. Яблочкиной» в Москве.

Александр Жигалкинродился в Москве в 1968 году. Получил образование в Театральном училище имени Щукина. Зрители знают его по участию в хитовых сериалах «Папины дочки» и «Воронины». Кроме того, он был одним из ключевых участников комедийного шоу «Шесть кадров», где помимо актёрской игры проявил себя и как режиссёр.
До этого Путин присвоил звание «Заслуженный артист РФ» балерине Любови Андреевой и певцу Марку Тишману. Указ был подписан главой государства в середине сентября.

