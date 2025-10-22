Путин присвоил актёру Жигалкину звание заслуженного артиста России

Президент России Владимир Путин наградил актёра и режиссёра Александра Жигалкина почётным званием «Заслуженный артист РФ». Соответствующий указ опубликован на официальном правовом портале.

В документе отмечается, что звание присвоено Жигалкину Александру Александровичу, который также является директором-распорядителем фонда «Центральный Дом Актера имени А. А. Яблочкиной» в Москве.

Александр Жигалкинродился в Москве в 1968 году. Получил образование в Театральном училище имени Щукина. Зрители знают его по участию в хитовых сериалах «Папины дочки» и «Воронины». Кроме того, он был одним из ключевых участников комедийного шоу «Шесть кадров», где помимо актёрской игры проявил себя и как режиссёр.

До этого Путин присвоил звание «Заслуженный артист РФ» балерине Любови Андреевой и певцу Марку Тишману. Указ был подписан главой государства в середине сентября.