21 октября, 15:40

Путин наградил Никиту Михалкова высшей госнаградой России

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Никиты Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного — высшей государственной наградой Российской Федерации. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Торжественное событие приурочено к 80-летнему юбилею выдающегося режиссёра. В официальном документе подчёркнуты заслуги Михалкова в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства.

Напомним, что легендарный режиссёр Никита Михалков отмечает 80-летие. С юбилеем его поздравила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула его активную гражданскую позицию и значительный вклад в культуру.

