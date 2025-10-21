Путин наградил Никиту Михалкова высшей госнаградой России

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Никиты Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного — высшей государственной наградой Российской Федерации. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Торжественное событие приурочено к 80-летнему юбилею выдающегося режиссёра. В официальном документе подчёркнуты заслуги Михалкова в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства.

Путин вспомнил, как друг Никиты Михалкова облил его красным вином

Путин вспомнил, как друг Никиты Михалкова облил его красным вином

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.