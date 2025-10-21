Путин наградил Никиту Михалкова высшей госнаградой России
Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Никиты Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного — высшей государственной наградой Российской Федерации. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
Торжественное событие приурочено к 80-летнему юбилею выдающегося режиссёра. В официальном документе подчёркнуты заслуги Михалкова в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства.
Напомним, что легендарный режиссёр Никита Михалков отмечает 80-летие. С юбилеем его поздравила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула его активную гражданскую позицию и значительный вклад в культуру.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.