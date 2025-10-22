Певица Катя Лель опубликовала фото дочери с НЛО в центре Москвы

Певица Катя Лель, известная своими заявлениями о любви к инопланетным сущностям, представила новое доказательство существования НЛО. На своей странице в социальной сети артистка опубликовала фотографию дочери, сделанную в центре Москвы, на которой вдали видны яркие огни.

«Смотрела сейчас фото с доченькой, которые я делала недавно, 1 июня 2025 года, у ГУМа, в центре Москвы, случайно увидела, они всегда рядом, наблюдают и оберегают», — написала Лель, подчёркивая, что не владеет навыками монтажа и готова предоставить снимок для экспертизы.

Однако подписчики отнеслись к заявлению певицы скептически. В комментариях прозвучали предположения, что загадочные огни являются обычными бликами от фар автомобилей, отражёнными в объективе камеры. Несмотря на едкие замечания, артистка продолжает игнорировать критику и остаётся верной своей убеждённости в постоянном присутствии инопланетных сущностей, которые, по её словам, наблюдают за ней и оберегают её.

Ранее Катя Лель поделилась своим мнением о том, как следует воспринимать неопознанные летающие объекты (НЛО). Певица выразила уверенность, что паниковать не стоит. По её словам, даже если произойдет похищение, люди будут возвращены. При контакте с инопланетными цивилизациями она настаивает на необходимости запретить им изымать человеческие органы.