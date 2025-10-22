Сектор Газа
22 октября, 14:37

Швеция пообещала отправить Украине до 150 истребителей Gripen E

Обложка © Wikipedia / Tuomo Salonen

Швеция и Украина заключили соглашение о намерениях, открывающих путь к поставкам шведских истребителей Gripen E украинской стороне. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подтвердил эту информацию. Ранее сообщалось о запланированной встрече Кристерссона с Владимиром Зеленским в Линчепинге.

«Это соглашение не направлено на какие-либо конкретные новые поставки в этот момент, это о долгосрочном сотрудничестве и возможности получить большое соглашение между нашими странами», — сказал Кристерссон в разговоре с журналистами.

Согласно его заявлению, речь идёт о приблизительно 100-150 истребителях Gripen E. Телеканал TV4, в свою очередь, передал информацию о намерении Швеции поставить Украине значительное количество истребителей JAS 39 Gripen E, уточнив, что их число может достигать 120 единиц.

Над Украиной заметили истребитель F-16 с необычным арсеналом вооружения
А ранее Бельгия пообещала Украине передать снятые с вооружения истребители F-16. Такое решение было принято на фоне получения первых самолётов F-35, заказанных у США ещё в 2018 году.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Демьянова
