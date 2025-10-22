Министр обороны Литвы, которая мечтала отгородиться от России стеной, уходит в отставку

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене подала прошение об отставке. О своём решении она известила в социальных сетях.

«Я ухожу с поста министра обороны… Прошение об отставке отправила сегодня в 10 утра», — написала она в соцсетях.

По словам Шакалене, причиной стали принципиальные разногласия с премьером относительно стратегии усиления обороны страны.

Напомним, что именно Шакалене предлагала построить «стену» для защиты восточных границ ЕС от России, отметив, что такой оборонный барьер должен напоминать стены из сериала «Игра престолов». Министр подчёркивала необходимость подобных мер для обеспечения безопасности региона и контроля воздушного пространства.