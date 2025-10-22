Киев стал диктовать Европе условия по изъятию замороженных российских активов

Киев обратился к европейским партнёрам с просьбой предоставить ей право самостоятельно распоряжаться будущим пакетом финансовой помощи в размере 163 миллиардов долларов, сообщает Reuters. Украина настаивает на возможности самому определять, куда направлять средства — на закупку оружия или восстановление инфраструктуры.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с европейскими оборонными предприятиями, но будем настаивать на независимости в вопросах распределения ресурсов», — заявила заместитель главы офиса президента Украины Ирина Мудрая.

Украинская сторона просит ЕС не ограничивать её в расходовании средств, которые могут быть выделены до конца года. Власти страны считают необходимым иметь возможность закупать вооружение не только в Европе, но и за её пределами, если местные производственные мощности окажутся недостаточными.

В то же время часть европейских государств настаивает, что значительная доля помощи должна пойти на покупку оружия, произведённого в странах ЕС, чтобы поддержать собственную оборонную промышленность. Другие государства, напротив, выступают за более гибкий подход к использованию средств. Кроме того, часть пакета Киев намерен направить на восстановление энергетической инфраструктуры, пострадавшей в ходе конфликта.

Ранее сообщалось, что европейские страны совместно с Киевом подготовили 12-пунктный план по урегулированию конфликта. В документе предусмотрены гарантии безопасности для Украины, ускорение её вступления в Евросоюз и поэтапное снятие санкций с России при выполнении договорённостей. Контроль за реализацией этих мер должен возглавить специальный совет под руководством президента США Дональда Трампа.