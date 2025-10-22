Сектор Газа
22 октября, 15:03

В Госдуме предложили поэтапный переход на уплату НДС для бизнеса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам предложил сделать поэтапным переход к изменениям в системах налогообложения для малого и среднего бизнеса. Соответствующее заключение на поправки правительства к Налоговому кодексу опубликовано в электронной базе данных парламента.

«По мнению комитета, период времени, предусмотренный для вступления в силу предлагаемых законопроектом мер, может оказаться недостаточным для подготовки и адаптации бизнеса к новым правилам налогообложения, эти опасения высказывались и в поступивших в комитет многочисленных обращениях», — сообщил председатель профильного комитета Андрей Макаров.

Парламентарии рекомендуют предусмотреть более плавный переходный период при изменении пороговых значений доходов, при достижении которых субъекты УСН становятся плательщиками НДС, а применявшие патентную систему утрачивают право на этот специальный режим.

В перечне дополнительных рекомендаций комитет предложил сохранить льготные тарифы страховых взносов для малого и среднего бизнеса в социально значимых отраслях, включая сферы образования, ЖКХ и услуг населению, а также осуществить постепенную отмену нулевой ставки НДС для российского программного обеспечения.

Конкретные хронологические рамки и параметры предлагаемого поэтапного перехода в заключении комитета не детализируются. Рассмотрение законопроекта в первом чтении запланировано на 22 октября, документ является частью пакета бюджетных законодательных инициатив.

Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев выразил обеспокоенность министру финансов Антону Силуанову, что понижение минимальной ставки НДС для малого бизнеса может привести к разорению множества семейных предприятий, таких как пекарни, кафе и парикмахерские. Он предложил совместно с Минфином разработать поправку к бюджету, которая вернет нижнюю границу НДС к прежнему, «нормальному» уровню.

