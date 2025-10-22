Риэлтор объяснил, как избежать рисков и мошенничества при покупке жилья у недееспособных людей

В России необходимо разработать чёткий законодательный механизм, защищающий покупателей от приобретения жилья у недееспособных лиц. Такое мнение выразил риэлтор Руслан Сырцов. По его словам, сейчас такого инструмента регулирования ситуации нет.

«Случаи с оспариванием сделок из-за недееспособности продавца время от времени встречаются… Основное препятствие для «тиражирования» такой схемы состоит в том, что они должны доказать, что продавец (он сам или, скажем, его близкие, подопечные) были недееспособны именно на момент заключения соглашения», – указал специалист в беседе с «Газетой.ru».

По словам эксперта, доказать недееспособность постфактум сложно, поэтому недобросовестным продавцам трудно использовать эту схему. Полностью исключить риск оспаривания сделки при покупке вторичного жилья нельзя, поэтому лучше выбирать новостройку.

Сырцов рекомендует проверять паспорт продавца, запрашивать справки из психоневрологического и наркологического диспансеров (с согласия продавца), уточнять семейное положение и общаться с членами семьи продавца. При сомнениях можно попросить медицинское освидетельствование. Сырцов советует проводить сделку с нотариусом, однако его участие не гарантирует дееспособность продавца.

Ранее Life.ru писал, что пенсионерка в Москве через суд вернула себе квартиру, которую шесть лет назад продала соседу. Женщина заявила, что страдает умственной отсталостью и не понимала смысла совершаемой сделки. Суд удовлетворил её требования, постановив вернуть недвижимость, но не обязал женщину вернуть полученные деньги. В результате обе стороны продолжают проживать в спорной квартире.