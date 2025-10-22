Путин может посетить Иран во время Каспийского саммита в 2026 году

Иранский посол в России Казем Джалали заявил о возможном визите Владимира Путина в Исламскую Республику. По его словам, президент России может посетить Иран летом 2026 года в период проведения Каспийского саммита.

«В настоящее время планов по визиту Путина в Иран в ближайшие несколько месяцев нет. Было предложение провести Каспийский саммит 2026 года в Иране. Если проведение этого саммита будет одобрено, поездка Путина состоится в месяце мордад (июль-август. — Прим. Life.ru) следующего года», — рассказал Джалали.

Ранее Life.ru сообщал, что ответный визит Путина в Сирию пока не запланирован. Однако соответствующее приглашение может быть направлено через дипломатические каналы.