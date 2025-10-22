Сектор Газа
22 октября, 15:20

Молодой мужчина принял препарат для эрекции перед игрой в футбол и умер

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Billion Photos

В Бразилии молодой человек скончался после приёма препарата для улучшения эрекции перед началом футбольного матча. Информацию передаёт новостной портал Correio24horas со ссылкой на данные расследования.

Трагический инцидент произошёл 19 октября в районе Мария-Китерия города Фейра-де-Сантана. По имеющимся сведениям, 23-летний мужчина принял медикамент, после чего отправился на спортивное мероприятие. Вскоре после начала игры он почувствовал резкое недомогание, которое сопровождалось сильными головными болями, особенно в области глаз. Родители молодого человека немедленно доставили его в медицинское учреждение.

Согласно записям в медицинской карте, за пациентом осуществлялось непрерывное наблюдение в течение всей ночи. Однако утром 20 октября его состояние резко ухудшилось. Медики проводили сердечно-лёгочную реанимацию, но спасти пациента не удалось — была зафиксирована остановка сердца. Для установления точных обстоятельств на место происшествия выезжали сотрудники Технического департамента полиции. В настоящее время запланировано проведение судебно-медицинской экспертизы и вскрытия,

