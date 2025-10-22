Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 15:08

В Чувашии объявили угрозу атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

В связи с угрозой атак беспилотников в Чувашии введён режим опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

«В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА», — указано в сообщении.

Спасательные службы настоятельно просят местных жителей быть внимательными и осторожными.

В Лужском районе Ленобласти поражены четыре БПЛА, пострадавших нет
В Лужском районе Ленобласти поражены четыре БПЛА, пострадавших нет

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Махачкалу беспилотниками нового типа с иностранными обозначениями. Эксперты предполагают, что в основе может лежать модифицированный «Чаклун», чей радиус действия достигает 900 километров, что выводит географию атак на новый уровень.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Чувашская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar