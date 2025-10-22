В Чувашии объявили угрозу атаки БПЛА

В связи с угрозой атак беспилотников в Чувашии введён режим опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

«В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА», — указано в сообщении.

Спасательные службы настоятельно просят местных жителей быть внимательными и осторожными.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Махачкалу беспилотниками нового типа с иностранными обозначениями. Эксперты предполагают, что в основе может лежать модифицированный «Чаклун», чей радиус действия достигает 900 километров, что выводит географию атак на новый уровень.