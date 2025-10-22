«Нет ущерба — нет вины?» В России предложили приравнять цифровой след к доказательству преступления

Российское законодательство должно признать цифровой след — IP-адреса, логи входов, данные из МФО и Госуслуг — полноправным источником доказательств при расследовании попыток кибермошенничества. С таким предложением в беседе с Life.ru выступил управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры» Илья Русяев.

По его словам, сегодня правоохранительные органы часто формально отказывают гражданам, заявляющим о взломах аккаунтов и попытках оформить кредиты на их имя, ссылаясь на отсутствие ущерба и состава преступления. При этом сама система не воспринимает цифровые данные как основание для полноценной проверки.

Взлом учётных записей на Госуслугах — это не просто неприятность, а вторжение в цифровую идентичность гражданина. Но даже когда человек приносит IP, время входа и доказательства попыток взять займ, заявление воспринимается формально. Проблема не в заявителях, а в том, что цифровой след до сих пор не считается поводом для действий Илья Русяев управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры»

Русяев предлагает законодательно закрепить понятие «цифрового следа» и обязать МВД проверять такие данные при поступлении заявлений о кибермошенничестве. Он также считает, что необходимо наладить взаимодействие между МВД, Минцифры и банками, а уведомления о срабатывании самозапрета на кредиты должны автоматически поступать в правоохранительные органы.

Юрист подчеркнул, что такие изменения не потребуют глобальных реформ — все необходимые нормы уже предусмотрены законом, но не применяются в цифровом контексте.

«Пока практика «нет ущерба — нет преступления» сохраняется, это создаёт условия не для безопасности, а для новых атак», — заключил собеседник Life.ru.

Ранее Life.ru писал, что россияне, столкнувшиеся с попыткой кибермошенничества, ощутили, что заявление в полицию не берут в работу. Даже когда человек приносит в дежурную часть точные данные — время входа, IP, скриншоты уведомлений и попыток взять микрозаймы, — ответ часто один: «отказать, отсутствует событие преступления».