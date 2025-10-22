Суд арестовал гендиректора строительной компании «Автодор» по делу о растрате

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шайдуллина Рамиля Фоатовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ», — сообщила пресс-служба столичных судов.

Ранее сообщалось, что прокуратура ХМАО потребовала уволить замглавы Нефтеюганска в связи с утратой доверия. Павел Гусенков был арестован по уголовному делу о превышении должностных полномочий, что и послужило основанием для требования надзорного ведомства о его отстранении от должности.