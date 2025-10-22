Сектор Газа
Суд арестовал гендиректора строительной компании «Автодор» по делу о растрате

Обложка © Суды общей юрисдикции города Москвы

Генеральный директор «Автодора» Рамиль Шайдуллин оказался под стражей в связи с обвинениями в растрате. Басманный суд Москвы постановил, что данная мера пресечения будет действовать в течение всего периода следствия.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шайдуллина Рамиля Фоатовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ», — сообщила пресс-служба столичных судов.

Срок содержания под стражей установлен в один месяц и 19 дней. В течение этого периода следствие намерено завершить все необходимые следственные действия по уголовному делу.
Ранее сообщалось, что прокуратура ХМАО потребовала уволить замглавы Нефтеюганска в связи с утратой доверия. Павел Гусенков был арестован по уголовному делу о превышении должностных полномочий, что и послужило основанием для требования надзорного ведомства о его отстранении от должности.

