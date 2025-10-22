Суд арестовал гендиректора строительной компании «Автодор» по делу о растрате
Обложка © Суды общей юрисдикции города Москвы
Генеральный директор «Автодора» Рамиль Шайдуллин оказался под стражей в связи с обвинениями в растрате. Басманный суд Москвы постановил, что данная мера пресечения будет действовать в течение всего периода следствия.
«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шайдуллина Рамиля Фоатовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ», — сообщила пресс-служба столичных судов.
Срок содержания под стражей установлен в один месяц и 19 дней. В течение этого периода следствие намерено завершить все необходимые следственные действия по уголовному делу.
