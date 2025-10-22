Volkswagen сообщил о возможной остановке производства из-за нехватки чипов

Немецкий автоконцерн Volkswagen оказался перед угрозой временной остановки производства через дефицит микросхем компании Nexperia. Причиной стал геополитический конфликт между США, Нидерландами и Китаем в сфере технологического экспорта. Об этом пишет газета Bild.

Китайский концерн Wingtech, владеющий Nexperia, фактически заблокував экспорт полупроводников после того, как власти Нидерландов взяли производителя под контроль под давлением США. Это привело к частичной приостановке производства чипов.

Руководство Volkswagen уже предупредило сотрудников о возможном сокращении производства. Компания начала переговоры с агентствами по трудоустройству о введении сокращенного рабочего дня, который может затронуть десятки тысяч работников.

Кроме того, Volkswagen собирается приостановить выпуск двух моделей авто: Golf и Tiguan. Причиной называется нехватка полупроводников, вызванная международным спором.