Автоэксперт раскрыл цель создания Volga Atlas

Новый автомобиль Volga Atlas, созданный на платформе китайского Geely, предназначен в первую очередь для решения вопросов, связанных с утилизационным сбором. Об этом в комментарии для «Постньюс» заявил автоэксперт Андрей Тростин.

«Практика такая уже была с американским Chrysler. Ни о чём, кроме обхода утильсбора, здесь речи не идёт. Удешевления производства и снижения цен на авто ждать не стоит», — подчеркнул специалист.

По его словам, подобные проекты не приведут к реальному снижению стоимости автомобилей для конечных потребителей.

Эксперт отметил, что формальное соответствие Volga Atlas критериям автомобиля, собранного на территории России, открывает возможности для его использования государственными структурами, включая Министерство внутренних дел. Кроме того, модель может быть востребована таксопарками, которые в ближайшее время планируют масштабное обновление своего автопарка.