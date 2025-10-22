Миллионные гонорары за лекции: Как историк моды Васильев зарабатывает за пределами России

Уехавший из России историк моды Александр Васильев зарабатывает на лекциях в США миллионы рублей. Об этом сообщает URA.ru .

Ранее сообщалось, что Александра Васильева задержали на границе США и устроили проверку багажа. Бывший ведущий программы «Модный приговор» пожаловался, что его отвели в комнату для допросов и взяли отпечатки пальцев. Во время досмотра чемодана сотрудники пограничной службы проверили его багаж из-за недавнего ограбления в Лувре.