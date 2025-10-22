Миллионные гонорары за лекции: Как историк моды Васильев зарабатывает за пределами России
Обложка © ТАСС / Саша Савельева
Уехавший из России историк моды Александр Васильев зарабатывает на лекциях в США миллионы рублей. Об этом сообщает URA.ru.
Следующее выступление Васильева запланировано в Нью-Йорке. Лекция, озаглавленная «Мода в эпоху перемен», имеет вместимость 198 человек. Ценовой диапазон билетов составляет от $75 до $100 (приблизительно 6-8 тысяч рублей). На данный момент билеты почти полностью реализованы.
В среднем, каждое выступление маэстро приносит ему $17 325 (примерно 1,4 миллиона рублей). Планируется ещё около десяти подобных мероприятий. Хотя эта сумма выглядит внушительно, особенно после вычета расходов на аренду, её нельзя назвать астрономической. Учитывая, что Васильев, гражданин Литвы и Франции, проживает в Париже, ему приходится много работать и проводить больше лекций, чтобы поддерживать привычный высокий уровень жизни.
Ранее сообщалось, что Александра Васильева задержали на границе США и устроили проверку багажа. Бывший ведущий программы «Модный приговор» пожаловался, что его отвели в комнату для допросов и взяли отпечатки пальцев. Во время досмотра чемодана сотрудники пограничной службы проверили его багаж из-за недавнего ограбления в Лувре.
