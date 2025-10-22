У США осталось денег на контроль за ядерным арсеналом лишь до конца октября

Шатдаун в США ставит под угрозу ядерную безопасность страны. Министр энергетики Крис Райт предупредил, что к концу октября у правительства закончатся средства на поддержание ядерного арсенала и мониторинг угроз.

«Важнейшей задачей министерства энергетики является поддержание ядерного арсенала нашей страны и наших возможностей по отслеживанию действий злоумышленников, выявлению терроризма и распространения материалов по всему миру. Думаю, у нас хватит средств, чтобы держать людей до конца этого месяца», — сказал он в эфире Fox News.

Райт подчеркнул, что эти задачи имеют решающее значение для деятельности Минэнерго, в которой участвует около 100 тысяч сотрудников, в основном работающих по контракту. Он также упомянул, что из-за сложившейся ситуации правительству пришлось отправить значительное количество государственных служащих в неоплачиваемый отпуск.

Ранее сообщалось о серьёзных последствиях продолжающегося шатдауна для оборонной отрасли. Около 100 тысяч подрядчиков, занятых в модернизации американского ядерного арсенала, могут остаться без зарплаты. Если ситуация затянется, многие специалисты уйдут на другие работы, что приведёт к остановке программ по обновлению ядерной системы страны.