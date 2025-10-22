Путину передадут на подпись конвенцию ООН по борьбе с киберпреступностью

Правительство России под руководством Михаила Мишустина одобрило предложение о подписании Конвенции ООН против киберпреступности. Соответствующий документ подготовлен Министерством иностранных дел и будет представлен президенту Владимиру Путину для окончательного решения.

«Одобрить представленное МИД РФ, <…> предложение о подписании Российской Федерацией Конвенции Организации Объединённых Наций против киберпреступности <…>. Представить президенту РФ предложение о подписании указанной Конвенции», — указано в документе.

Напомним, что на днях Владимир Путин подписал закон о запрете списывания денег с отвязанной банковской карты. Согласно принятому документу, после того как пользователь удаляет банковскую карту из личного кабинета сервиса, платформа теряет право на автоматическое списание средств.