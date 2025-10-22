Суд ООН призвал Израиль соблюдать запрет на использование голода как оружия

Председатель Международного суда ООН Юдзи Ивасава заявил о необходимости для Израиля уважать международное право в вопросах ведения военных действий. Ключевой посыл решения суда – недопустимость использования голода как метода войны.

«Суд единогласно пришел к выводу, что Израиль обязан уважать запрет на использование голода в качестве метода ведения войны», — заявил судья.

Ранее Life.ru сообщал, что израильская армия возобновила авиаудары по сектору Газа. Командование Тель-Авива назвало атаку ответом на новую волну обстрелов, которые совершили палестинские радикалы. Израильское руководство обозначило, что это вынужденная мера после «грубого нарушения режима прекращения огня» со стороны ХАМАС. Однако вскоре Израиль вновь начал соблюдать режим прекращения огня.