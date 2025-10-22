Полез под куртку: Водитель маршрутки в Подмосковье домогался девочки на глазах у пассажиров

В Подмосковье местные жители обвинили водителя автобуса в домогательствах к несовершеннолетним пассажирам. Соответствующая информация поступила от очевидцев, зафиксировавших происшествие на видеокамеру.

В Подмосковье жители обвинили водителя автобуса в домогательствах к детям-пассажирам. Фото © Telegram / SHOT

Первый инцидент произошёл 20 октября в маршрутке 1212к, следовавшем через район Сабурово. По словам свидетелей, водитель во время движения транспортного средства пытался проникнуть рукой под куртку девятилетней девочки. Очевидцам удалось заснять момент домогательства, при этом ребёнок находился в состоянии шока и преждевременно покинул салон на одной из промежуточных остановок. Позднее, 22 октября, был зафиксирован повторный случай с участием того же водителя в городском округе Красногорск.

На опубликованных кадрах отчётливо видно, как мужчина протягивает руку к девочке и пытается залезть под её верхнюю одежду. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, хотя официальные заявления от родителей пострадавших пока не поступали.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили, что в связи с произошедшим инцидентом перевозчик провёл служебную проверку. По результатам внутреннего расследования водитель был отстранён от работы и уволен. В компании также приняли решение о проведении дополнительного инструктажа для всего водительского состава, работающего на данном маршруте.

Ранее сообщалось, что житель Челябинска приставал к детям на улицах, запугивая пистолетом. Школьники признались, что взрослый незнакомец навязывался им в «друзья», а за отказ обещал побить. Потенциальную беду предотвратили персонал алкомаркета, нажав на тревожную кнопку.