Пашинян объявил, что в Армении больше не будет коньяка

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране не может производиться коньяк под традиционным наименованием, так как местные компании не имеют права использовать это название. В ходе правительственного часа в парламенте он отметил, что международные компании жалуются на фальсификацию своей продукции в Армении, особенно в отношении коньяка.

«С 2018 года я говорю, что так не пойдёт. Я говорил и на заседании правительства, что нам нужно менять наше мышление. В Армении не может производиться коньяк, также как в городе Дилижан не может производиться «Джермук», — сказал премьер, добавив, что страна должна изменить подход к брендингу, а также взгляду на мировую продукцию.

В 2021 году армянское правительство подписало соглашение с ЕС, которое предусматривало отказ от использования слова «коньяк» на местной продукции. В конце февраля 2023 года Европейский союз поддержал программу по продвижению продукции под наименованием Armenian brandy, которое будет использоваться для армянского бренди и коньячной продукции.

Ранее Пашинян сообщил, что он вместе со своими советниками приступил к созданию Четвёртой республики, отличие которой будет заключаться в её фундаменте, основанном «на мире». По его словам, в Третьей республике результаты выборов всегда ставились под сомнения, а в новой голосование станет прозрачным и легитимным, его итогам можно будет доверять.