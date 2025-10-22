«План не сработал»: Кадыров показал кадры ликвидации ВСУшников, скрывшихся под полиэтиленовым мешком

Спецподразделение «Ахмат» ликвидировало группу военнослужащих ВСУ, пытавшихся укрыться под полиэтиленовым мешком на Харьковском направлении. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Глава Чечни Кадыров показал подрыв пакета, под которым спрятались бойцы ВСУ. Видео © Telegram / Кадыров_95

По словам Кадырова, бойцы группы «Аида» обнаружили позиции противника и осуществили подрыв укрытия с помощью дрона. На опубликованных кадрах видно, как беспилотник приближается к чёрному полиэтиленовому мешку, под которым укрывались военнослужащие, и производит взрыв. Глава Чечни отметил, что после точного попадания все находившиеся под укрытием бойцы противника были уничтожены.

«Так называемый «план укрывателей» не сработал — противник был ликвидирован совершенными и решительными действиями наших воинов. Работа выполнена чётко и профессионально. Отличная слаженность, хладнокровие и высокий уровень подготовки наших бойцов», — написал Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал, что ВСУ пытались атаковать позиции спецназа «Ахмат» в районе села Алексеевка Сумской области. Однако аэроразведка и воздушное патрулирование своевременно обнаружили продвижение противника.