Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 17:12

«План не сработал»: Кадыров показал кадры ликвидации ВСУшников, скрывшихся под полиэтиленовым мешком

Кадыров показал кадры ликвидации бойцов ВСУ, скрывшихся под полиэтиленовым мешком

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /hxdbzxy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /hxdbzxy

Спецподразделение «Ахмат» ликвидировало группу военнослужащих ВСУ, пытавшихся укрыться под полиэтиленовым мешком на Харьковском направлении. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Глава Чечни Кадыров показал подрыв пакета, под которым спрятались бойцы ВСУ. Видео © Telegram / Кадыров_95

По словам Кадырова, бойцы группы «Аида» обнаружили позиции противника и осуществили подрыв укрытия с помощью дрона. На опубликованных кадрах видно, как беспилотник приближается к чёрному полиэтиленовому мешку, под которым укрывались военнослужащие, и производит взрыв. Глава Чечни отметил, что после точного попадания все находившиеся под укрытием бойцы противника были уничтожены.

«Так называемый «план укрывателей» не сработал — противник был ликвидирован совершенными и решительными действиями наших воинов. Работа выполнена чётко и профессионально. Отличная слаженность, хладнокровие и высокий уровень подготовки наших бойцов», — написал Кадыров.

Ахматовцы целых два месяца в полном окружении сдерживали колонну ВСУ в ДНР
Ахматовцы целых два месяца в полном окружении сдерживали колонну ВСУ в ДНР

Ранее Рамзан Кадыров рассказал, что ВСУ пытались атаковать позиции спецназа «Ахмат» в районе села Алексеевка Сумской области. Однако аэроразведка и воздушное патрулирование своевременно обнаружили продвижение противника.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Рамзан Кадыров
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar