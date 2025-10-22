Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 17:20

ВСУ срочно перебрасывают наёмников в Харьковскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Украинское командование решило перебросить подразделения иностранного легиона в Харьковскую область для предотвращения бегства солдат ВСУ с занимаемых позиций над натиском российских бойцов группировки «Север». Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах.

«На Харьковском направлении из-за длительного нахождения на позициях, отсутствия ротации и снабжения подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады теряют боевую устойчивость и бегут с занимаемых позиций под натиском бойцов «Севера», цитирует ТАСС собеседника.

Ранее Life.ru писал, что отряду «Ирландцы» удалось провести тщательную разведку и нанести удары по крупному лагерю иностранных наёмников ВСУ в Харьковской области. Расчёты, действуя на опережение, нанесли удар внезапно — в момент, когда, по словам источника, противник не ожидал атаки.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
