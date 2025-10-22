Латвия отказалась предоставлять воздушное пространство для полёта Путина в Венгрию
Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
Министерство иностранных дел Латвии заявило, что не позволит самолёту президента России Владимира Путина использовать своё воздушное пространство для перелёта в Венгрию. Такое заявление было сделано ведомством в комментарии для агентства LETA.
«Латвия не видит возможности выдать разрешение на пролет через свое воздушное пространство», — сообщил МИД республики.
А ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не сможет обеспечить безопасность пролёта самолёта с Владимиром Путиным на борту, который будет направляться на саммит в Будапешт. По его словам, власти государства не могут гарантировать, что независимый суд не прикажет остановить воздушное судно с российским лидером, чтобы доставить его в МУС.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.