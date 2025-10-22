Сектор Газа
22 октября, 18:25

«Никаких красных линий»: Военный аналитик раскрыл суть тренировки ядерных сил под руководством Путина

Военный аналитик раскрыл суть тренировки ядерных сил под руководством Путина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pedjoni

Россия продемонстрировала свою готовность использовать ядерное оружие для обеспечения национальной безопасности. Об этом заявил военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя недавнюю тренировку стратегических ядерных сил под руководством президента России Владимира Путина.

«Главное, что сегодня продемонстрировала Россия, — свою готовность, а главное, политическую волю применить ядерное оружие для обеспечения безопасности и обороны нашей страны. Никаких сигналов, никаких красных линий, никаких мессенджей. Нам это не надо больше», цитирует Коротченко ТАСС.

Напомним, что сегодня в качестве запланированной тренировки Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Синева». Уточнялось, что пуск был произведен с борта атомного ракетного подводного крейсера «Брянск», базирующегося в акватории Баренцева моря.

