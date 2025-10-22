Учёные объяснили, почему зрелые отцы могут передать детям опасные мутации

Учёные установили, что с возрастом мужские сперматозоиды накапливают опасные мутации, повышающие риск развития заболеваний у будущего потомства. К такому выводу пришли британские исследователи, проанализировавшие ДНК более тысячи сперматозоидов у 81 мужчины в возрасте от 24 до 75 лет.

Согласно результатам исследования, опубликованным в Daily Mail, у мужчин около 30 лет вредные мутации встречались примерно в каждом 50-м сперматозоиде. У участников старше 43 лет этот показатель значительно возрастал, достигая уже одного отклонения на 20 клеток. Наиболее тревожная ситуация наблюдалась у 70-летних мужчин, где мутации обнаруживались в 4,5% сперматозоидов. Учёные объясняют этот феномен особым механизмом естественного отбора в семенниках, когда определённые генетические изменения дают сперматозоидам репродуктивное преимущество.

Исследователи выявили, что возрастные мутации затрагивают более 40 генов, связанных с развитием аутизма и повышенным риском онкологических заболеваний. Особое внимание специалисты уделили тому, что наличие мутаций не означает их обязательную передачу потомству — многие из таких изменений могут препятствовать успешному оплодотворению или приводить к самопроизвольному прерыванию беременности. Однако полученные данные демонстрируют скрытый генетический риск, который необходимо учитывать при планировании семьи.

Параллельно с генетическими изменениями учёные фиксируют и глобальное снижение мужской фертильности. За последнее поколение количество сперматозоидов в эякуляте сократилось на 60%, что представляет дополнительную проблему для репродуктивного здоровья. Несмотря на то, что мужской организм производит миллионы сперматозоидов ежедневно, эти клетки сохраняют высокую чувствительность к любым изменениям в организме, что непосредственно влияет на их качество и способность к оплодотворению.

Ранее сообщалось, что до 35 лет мужчина следует замораживать сперматозоиды, чтобы сохранить хорошее качества. Однако некоторым стоит задуматься о процедуре уже в 20 лет, особенно в случае наличия синдрома Клайнфельтера — дополнительной X-хромосомы.