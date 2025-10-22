Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 19:01

Учёные объяснили, почему зрелые отцы могут передать детям опасные мутации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Elnur

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Elnur

Учёные установили, что с возрастом мужские сперматозоиды накапливают опасные мутации, повышающие риск развития заболеваний у будущего потомства. К такому выводу пришли британские исследователи, проанализировавшие ДНК более тысячи сперматозоидов у 81 мужчины в возрасте от 24 до 75 лет.

Согласно результатам исследования, опубликованным в Daily Mail, у мужчин около 30 лет вредные мутации встречались примерно в каждом 50-м сперматозоиде. У участников старше 43 лет этот показатель значительно возрастал, достигая уже одного отклонения на 20 клеток. Наиболее тревожная ситуация наблюдалась у 70-летних мужчин, где мутации обнаруживались в 4,5% сперматозоидов. Учёные объясняют этот феномен особым механизмом естественного отбора в семенниках, когда определённые генетические изменения дают сперматозоидам репродуктивное преимущество.

Исследователи выявили, что возрастные мутации затрагивают более 40 генов, связанных с развитием аутизма и повышенным риском онкологических заболеваний. Особое внимание специалисты уделили тому, что наличие мутаций не означает их обязательную передачу потомству — многие из таких изменений могут препятствовать успешному оплодотворению или приводить к самопроизвольному прерыванию беременности. Однако полученные данные демонстрируют скрытый генетический риск, который необходимо учитывать при планировании семьи.

Параллельно с генетическими изменениями учёные фиксируют и глобальное снижение мужской фертильности. За последнее поколение количество сперматозоидов в эякуляте сократилось на 60%, что представляет дополнительную проблему для репродуктивного здоровья. Несмотря на то, что мужской организм производит миллионы сперматозоидов ежедневно, эти клетки сохраняют высокую чувствительность к любым изменениям в организме, что непосредственно влияет на их качество и способность к оплодотворению.

Учёный объяснил, влияет ли отцовский возраст на результат ЭКО
Учёный объяснил, влияет ли отцовский возраст на результат ЭКО

Ранее сообщалось, что до 35 лет мужчина следует замораживать сперматозоиды, чтобы сохранить хорошее качества. Однако некоторым стоит задуматься о процедуре уже в 20 лет, особенно в случае наличия синдрома Клайнфельтера — дополнительной X-хромосомы.

Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar